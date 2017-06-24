Политика
Источник: Би-Би-Си
11:05, 24 Июня 2017 Версия для печати

Кремль поручил социологам узнать отношение россиян к Навальному

После антикоррупционных митингов Алексея Навального Кремль заинтересовался отношением россиян к оппозиционеру.

Как сообщает русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на представителей социологических компаний и участников опроса, Кремль поручил социолога провести опрос об отношении россиян к Алексею Навальному и расследованиям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

По данным «Би-Би-Си», Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел исследование среди москвичей 15-17 лет. Помимо вопросов об отношении к Навальному, респондентов спросили о том, после каких событий они могли бы перестать доверять оппозиционеру.

В ФОМ не отрицают проведение исследования, но не говорят, кто был его заказчиком.

ВЦИОМ, как пишет «Би-Би-Си», узнал у жителей Екатеринбурга их отношение к деятельности Навального, митингам и расследованиям ФБК. Участников опроса спросили, должен ли президент РФ Владимир Путин непосредственно реагировать на эти протесты и изменилось ли у респондентов отношение к власти после просмотра фильма «Он вам не Димон».

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что молодежь считает, что она вправе «митинговать, где захочется», а старшее поколение поддержало арест участников акций Навального.

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