Кремль поручил социологам узнать отношение россиян к Навальному

После антикоррупционных митингов Алексея Навального Кремль заинтересовался отношением россиян к оппозиционеру.

Как сообщает русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на представителей социологических компаний и участников опроса, Кремль поручил социолога провести опрос об отношении россиян к Алексею Навальному и расследованиям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

По данным «Би-Би-Си», Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел исследование среди москвичей 15-17 лет. Помимо вопросов об отношении к Навальному, респондентов спросили о том, после каких событий они могли бы перестать доверять оппозиционеру.

В ФОМ не отрицают проведение исследования, но не говорят, кто был его заказчиком.

ВЦИОМ, как пишет «Би-Би-Си», узнал у жителей Екатеринбурга их отношение к деятельности Навального, митингам и расследованиям ФБК. Участников опроса спросили, должен ли президент РФ Владимир Путин непосредственно реагировать на эти протесты и изменилось ли у респондентов отношение к власти после просмотра фильма «Он вам не Димон».

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что молодежь считает, что она вправе «митинговать, где захочется», а старшее поколение поддержало арест участников акций Навального.