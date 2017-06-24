Политика
Источник: ТАСС
07:56, 24 Июня 2017 Версия для печати

Белый дом встревожен отсутствием возмущений из-за шуток о Трампе

В Белом доме отказываются понимать шутки об убийстве президента США Дональда Трампа.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что американский актер Джонни Депп пошутил об убийстве Дональда Трампа.

Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер заявил, что в Белом доме отказываются понимать подобные шутки и встревожены «отсутствием возмущения» из-за подобных шуток со стороны общественности, передает ТАСС.

«Наш президент дает ясно понять, что насилие должно осуждаться во всех его проявлениях», — заключил Спайсер.

Также по теме
Трамп
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Не только сладости: 6 самых интересных рецептов блюд из творога
07:08, 24 Июня 2017
Sobesednik.ru предлагает 6 самых интересных рецептов блюд из творога на завтрак
»
Евгений Моргунов не смог пережить смерть сына
06:07, 24 Июня 2017
28 лет назад, 25 июня 1999 года, не стало Евгения Моргунова. Sobesednik.ru побеседовал со вдовой любимого артиста
»
РЖД прокатит школьников за полцены в плацкарте
00:04, 24 Июня 2017
В РЖД догадались, что школьникам нужна 50%-ная скидка на проезд не только в ходе учебного года, но и на каникулах
»