Белый дом встревожен отсутствием возмущений из-за шуток о Трампе

В Белом доме отказываются понимать шутки об убийстве президента США Дональда Трампа.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что американский актер Джонни Депп пошутил об убийстве Дональда Трампа.

Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер заявил, что в Белом доме отказываются понимать подобные шутки и встревожены «отсутствием возмущения» из-за подобных шуток со стороны общественности, передает ТАСС.

«Наш президент дает ясно понять, что насилие должно осуждаться во всех его проявлениях», — заключил Спайсер.