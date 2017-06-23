Жириновский предложил заменить праздники оплачиваемым отпуском

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил россиянам самим выбирать праздничные дни.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул.

Владимир Жириновский в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил, что россияне должны сами выбирать, когда воспользоваться праздничными днями.

«Суть нашей идеи — оставить только три официальных праздничных дня: 1 января, 9 мая и 12 июня. А все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском», — сказал Жириновский.

По его словам, длинные новогодние праздники негативно сказываются на экономике страны. Политик отметил, что не все россияне могут позволить себе улететь в теплые страны. Жириновский добавил, что граждане не могут заняться «бытовыми делами», так все учреждения в праздники закрыты.