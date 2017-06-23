В предвыборной кампании Путин сделает акцент на доверии

Президент РФ Владимир Путин во время своей предвыборной кампании сделает акцент на трех вещах.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, во время президентской кампании Владимира Путина будет сделан акцент на справедливость, доверие и уважение. Близкий к Кремлю источник рассказал изданию, что именно эти слова выбраны потому, что «в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан».

При это в публикации издания отмечается, что именно слова «справедливость», «доверие» и «уважение» Путин активно использовал в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.

Напомним, Владимир Путин пока не дал ответа о своем участии в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.