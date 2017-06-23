Станислав Белковский: "Духовные скрепы" против ЛГБТ и истории

Станислав Белковский: Я не удивлюсь, если в ближайшие лет 10–15 в России легализуют гей-браки

Станислав Белковский рассуждает о борьбе «скреп» с ЛГБТ и высказывает смелую идею: легализовать гей-браки в Крыму.

Мир гибнет.

Премьер-министром нашей дружественной православной Сербии вот-вот станет открытая лесбиянка. 41-летняя Ана Брнабич, бывший министр государственного и местного самоуправления. Такое решение принял новоизбранный президент страны Александр Вучич. Видимо, он решил охладить исторически сверхтеплые отношения между Сербией и Россией и дополнительно низкопоклониться перед Западом: г-жа Брнабич — не только представитель ЛГБТ-сообщества (что там у них должно многим понравиться), но и выпускница престижных вузов, расположенных где-то в Великобритании и США. Должно быть, таким экстравагантным способом сербская элита хочет ускорить движение в направлении евроатлантической интеграции.

В Евросоюзе же на заданную тему вообще творится полный беспредел. Христианнейшие основы Старого Мира размываются, как русские асфальтовые дороги после теплого летнего дождя. В июне 2017 года правительство католической Ирландии возглавил неприкрытый гей — 38-летний Лео Варадкар. Причем гей индийского (!) происхождения, сделавший свой каминг-аут (заявление о принадлежности к ЛГБТ) в 2015 году. Ничего не скрывает и премьер-министр Великого герцогства Люксембург Ксавье Беттель, чей официальный (!!!) муж, архитектор Готье Дестенэ, позировал в качестве супруга главы правительства для недавней коллективной фотографии «вторых половин» лидеров стран НАТО — на саммите этой кровавой организации в Таормине, Италия.

И это ягодки. Цветочки были позади. Еще в 2013–2017 гг. правительство волшебной Исландии возглавляла открытая лесбиянка Йоханна Сигурдардоттир. (Всегда удивлялся, почему у исландцев такие непроизносимые имена собственные — наверное, чтобы никто не догадался). А ультраправыми, мегаконсервативными, Вы будете страшно смеяться, оппозиционными лидерами в Европе бывали подлинные геи Йорг Хайдер (Австрия, погиб в автокатастрофе) и Пим Фортейн (Нидерланды, застрелен ревнивым любовником).

Станислав Белковский Фото: Global Look Press

А то ли еще будет!

Нет, воистину Россия — последний островок духовной скрепизации и опора благочестия в современном мире.

Впрочем, в последнем утверждении есть а) элемент лукавства; б) элемент опасности.

Рассмотрим оба.

А) В РФ тоже немало титульных геев. По крайней мере, в топ-менеджменте крупных госкомпаний они обильно представлены. Правда, они геи скрытые. Но оттого не менее сплоченные в защите и обеспечении своих неформальных корпоративных прав. В одной корпорации команду молодых начальников, которая пришла в нулевые годы XXI века, вообще называли «голубой поток» — ну, типа, один за всех, все за одного. А про РПЦ МП уж и говорить нечего — с 1960-х гг. здесь кадровая политика «на вырост» определялась легендарным митрополитом Никодимым Ротовым, который... ну, Вы понимаете. Вырост свершился.

Б) История объективно движется в направлении легализации сексуальных и прочих ориентаций. Перестав быть меньшинством и став одной из полностью легитимных частей целого, ЛГБТ-люди утратят и необходимость ежечасно отбиваться от окружающей агрессии, а потому — и сам термин «гей-лобби» потеряет функциональный смысл. Такова основная тенденция.

Никогда не надо идти против истории. Это опасно и себе дороже. «Духовные скрепы», натужные, вымученные и лицемерные, могут дать обратный эффект. Я не удивлюсь, если в ближайшие лет 10–15 в России легализуют гей-браки. А пилотный эксперимент можно поставить уже скоро в присоединенном Крыму: это привлечет благосклонное внимание Запада и, возможно, поможет смягчению антироссийских санкций.