Политика
Источник: "Известия"
10:42, 23 Июня 2017 Версия для печати

Рада Украины готовит импичмент Порошенко из-за коррупции

Верховная рада Украины разрабатывает законопроект об импичменте президенту Петру Порошенко.

Депутаты партии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, рассказали «Известиям» о готовящемся импичменте президенту Украины.

Как пишет газета, идею импичмента поддержали несколько фракций Верховной рады, включая Оппозиционный блок и партию «Самопомощь». Также за отставку Порошенко выступили представители непарламентских партий.

Член «Батькивщины» Игорь Луценко назвал шесть причин для импичмента главе государства.

«Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит», — отметил парламентарий.

Однако, как отмечают «Известия», процедура импичмента до сих пор не прописана в украинской конституции.

«Чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включая в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении», — поясняет газета.

В настоящий момент соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Верховной рады.

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