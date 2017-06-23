Мордовизация Самары. Как Николай Меркушкин стал одним из самых скандальных губернаторов

Самарский губернатор Николай Меркушкин стал единственным главой региона, на которого жители персонально пожаловались Путину на его прямой линии

Чем Николай Меркушкин не угодил самарцам и как, переехав в Самару, он стал одним из самых одиозных губернаторов страны.

Самарский губернатор Николай Меркушкин стал единственным главой региона, на которого жители персонально пожаловались Путину на его прямой линии. Область вообще уже несколько месяцев бурлит протестами.

Льгот нет, но вы держитесь!

Всегда спокойная Самара неожиданно превратилась в один из самых протестных городов на карте России. Чуть ли не каждую неделю – новый митинг.

– Меркушкин умудрился поссориться с самой в общем-то лояльной частью общества – льготниками и пенсионерами, когда забрал безлимитный проезд в общественном транспорте и заменил его 50 бесплатными поездками в месяц. Потом он покусился на «квартирные» – льготы по оплате коммунальных услуг. А в итоге добрался и до пенсионеров, лишив денежных выплат работающих стариков. Люди восприняли это так, что у них забирают заработанное, и вышли на улицы, – рассказал Sobesednik.ru депутат губернской думы Геннадий Говорков.

Николай Меркушкин от диалога не уклоняется и сыплет фразами, которые самарские журналисты собирают в отдельный цитатник. Коллекция состоит из жемчужин типа: «В этот тяжелый момент для страны, если мы не подставим плечо федеральному центру, тогда чего вам надо?», «Нужно молиться, чтобы у страны были деньги на выплату пенсий», «Нельзя плевать в тот колодец, из которого воду пьем, когда не голосуем за власть» – и самое категоричное: «Вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем».

Экономию за счет пенсионеров и льготников самарцам объясняют тем, что деньги нужны на благоустройство города к футбольному чемпионату. К тому же Меркушкин пообещал сделать Самару «более красивым городом, чем Европа».

– Красоту у нас наводят, например, так: за 70 млн построили дорогу в обход губернаторской резиденции, чтобы главе региона не мешали проезжающие машины. Или: на 4-й набережной решили построить «самый большой в Приволжском округе» фонтан. На набережной Волги, где и так влажно и прохладно! При этом бульдозерами снесли другой исторический фонтан, построенный к 30-летию Победы в виде георгиевской ленточки, который бил в 30 струй, – поделился с Sobesednik.ru первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.

– Кризис кризисом, но два заместителя нашего вице-губернатора Овчинникова недавно приобрели статус первых замов с повышением довольствия до министерского. Наш министр транспорта к 50-летию получил премию «за труд во благо земли Самарской» – 125 тысяч рублей. Самое интересное, что точно так же наградили и создателя КВН Александра Маслякова, который никакого особого отношения к Самаре вообще не имеет! Кроме того, вся губернская власть проживает в коттеджном поселке на Первой просеке – в элитном месте отдыха на берегу Волги и на краю леса, где после полета в космос восстанавливал силы Юрий Гагарин. Чиновники, силовики, правоохранители – всего несколько десятков коттеджей, которые, как я выяснил в своем расследовании, слуги народа занимают по ценам самарской однушки, – рассказал Sobesednik.ru областной депутат Михаил Матвеев.

– Меня полностью устраивает губернаторский домик на просеке, – бесхитростно ответил сам губернатор Меркушкин на обвинения.

Мордовская курочка

Николай Меркушкин появился в Самаре после длительного правления Республикой Мордовия, где он в 90-е сблизился с топ-менеджерами ЮКОСа, да и позже не отставал от своего времени. Например, подарил в Саранске квартиру актеру Жерару Депардье, когда тот планировал перебраться в Россию на ПМЖ. За годы у власти Меркушкин приобрел славу скандального, но непотопляемого губернатора.

– После переезда Меркушкина в наш регион прилавки наших магазинов заполнили продукты из Мордовии. Конечно, «совпадение», что родня и друзья губернатора – мордовские бизнесмены. У нас обанкротили птицефабрику в Обшаровке, несмотря на протесты, а магазины заполонила «мордовская курочка». На самые активные стройки поставляется мордовский цемент, хотя сами строители говорят, что наш, самарский, лучше. Кондитерка, сыры, молоко – все приехало к нам вместе с губернатором из Мордовии, – перечисляет Алексей Лескин.

С птицей Самаре вообще не везет. Сколько ни протестовали сотрудники Обшаровской птицефабрики, ее все равно закрыли, оставив 900 человек на улице. Стоило больших усилий, чтобы возбудить дело по этому факту, но буквально через месяц директор бывшей птицефабрики скончался. После скандала начали строить новую фабрику в Сергиевском районе Самарской области. Вложили, по подсчетам Лескина, около 3,5 млрд рублей, а когда началась проверка расходов, генерального застройщика вдруг нашли в соседнем регионе с перерезанным горлом.

Пир во время кризиса

Самара всегда славилась Волгой, красивыми девушками, автопромом, космосом и пивом. Процесс, который начался в области с приходом Меркушкина, горожане метко назвали «мордовизацией». Все слова и поступки губернатора становятся если не сенсацией, то скандалом.

– Когда погасят задолженность перед работниками? – спросила Николая Меркушкина сотрудница одной из «дочек» АВТОВАЗа, работники которой от безденежья семьями питались в благотворительных столовых для бездомных.

– Если будете говорить в таком тоне, то – никогда! – отрезал губернатор.

– По манерам Меркушкин – типичный советский чиновник в шляпе. Он любит встречаться с народом, любит учить и наставлять. За время его правления больше чем в 2 раза вырос бюджет праздничных мероприятий, на которых звучат здравицы в адрес главы области, а сам он награждает учителей, врачей, предпринимателей, ветеранов. При нем появилось звание заслуженного деятеля Самарского региона в разных областях. Не то чтобы это плохо, но как-то смахивает на пир во время чумы, – говорит Михаил Матвеев.

Политологи считают: главное, за что ценят Меркушкина в Кремле – это его способность обеспечить нужный результат на выборах. «Единая Россия» на подведомственных ему территориях всегда побеждает.

Сторонники Меркушкина думают, что за перспективную область развернулась настоящая война. О кресле губернатора промышленного региона мечтают многие. По слухам, Меркушкин не устраивает всесильного главу «Ростеха» Сергея Чемезова, с которым у них подковерный конфликт из-за АВТОВАЗа.

Слухи о возможной отставке одиозного, но лояльного Николая Меркушкина блуждают уже полгода. И только на прямой линии Путина стало ясно, что развязка – близко.

«Разберемся», – ответил на вопрос самарцев об отмене льгот в регионе Путин. Но чья в итоге возьмет, стороны конфликта пока только гадают...