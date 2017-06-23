ЦИК заявил, что штабы Навального находятся "вне закона о выборах"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила о том, что Алексей Навальный не имеет права выдвигаться в президенты.

23 июня на сайте ЦИК было опубликовано заявление, в котором говорится о том, что агитационные штабы Алексея Навального, открытые в нескольких городах России, «находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах».

ЦИК напоминает, что в феврале 2017 года Навальный был осужден на 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в год и 5 месяцев. Таким образом, отмечается в заявлении, Навальный не обладает пассивным избирательным правом.

В Центризбиркоме также подчеркнули, что на данный момент «никакой официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации не проводится».