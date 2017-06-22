Политика
Источник: ТАСС
15:58, 22 Июня 2017 Версия для печати

В Госдуме поддержали введение ареста на 15 суток за мат в семье

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ужесточение ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщает ТАСС, комитет Госдумы по законодательству 22 июня рекомендовал депутатам в первом чтении принять законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство.

Предполагается, что в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки, по которым наказание будет предусматриваться не только за мат в общественных местах, но и в семье.

Если нецензурная брань, как и другое мелкое хулиганство, будет сопровождаться неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, то правонарушителю будет грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к административному аресту на срок до 15 суток или к обязательным работам на срок до 50 часов.

Также предлагается увеличить штраф за мелкое хулиганство, установив его в размере 1-2 тысяч рублей.

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