Политика
Источник: РИА "Новости"
11:18, 22 Июня 2017 Версия для печати

В Госдуме на день запретили телефоны в целях безопасности

Депутатам ГД запретили приносить телефоны на закрытое заседание 23 июня с участием директора ФСБ Александра Бортникова.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что 23 июня на закрытом пленарном заседании в нижней палате парламента выступит Александр Бортников. Заседание будет посвящено обеспечению информационной безопасности.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил депутатам, что им категорически запрещается, согласно статье 37 Регламента Госдумы, приносить на закрытое заседание мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации.

«Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это вопросы безопасности, но и вопросы ответственности. Будем ответственны за свои же решения», – цитирует Володина РИА «Новости».

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