Политика
Источник: Kurier
07:27, 22 Июня 2017 Версия для печати

В Австрии призвали закрыть мусульманские детсады из-за языка

Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил закрыть в стране мусульманские детские сады.

Газета Kurier 21 июня написала о том, что Себастьян Курц во время в выступления дискуссионном клубе, который организовало издание, призвал закрыть детские сады для мусульман.

«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, а так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — заявил Курц.

Он также добавил, что детские сады для мусульман изолированы от общества как в культурном, так и в языковом плане.

Отмечается, что в только в Вене мусульманские детские сады посещают около 10 тысяч детей.

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Карпухина Мария

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