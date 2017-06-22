Политика
Источник: Russia Today
12:18, 22 Июня 2017 Версия для печати

РФ решила не отказываться от консультаций с США из-за санкций

Расширение антироссийских санкций в МИД России назвали политикой, направленой на изоляцию.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что Россия прекратила консультации с Америкой по накопившимся в отношениях государств «раздражителям». Поводом для этого стало введение Вашингтоном новых санкций против РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что отмена встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова с американским коллегой Томасом Шенноном не означает полное прекращение дипломатического диалога в таком формате.

«Что касается того, навсегда ли отменён (формат консультаций — прим. ред.) либо это отказ в принципе от формата, — нет», — цитирует Захарову Russia Today.

Она также повторила слова замглавы МИД о том, что атмосфера, которую создают США во взаимоотношениях с Россией, не располагает к продолжению двусторонних консультаций. По мнению Захаровой, решение расширить санкции в отношении России лишено всякой логики.

«Либо это опять продолжение политики, направленной на изоляцию, либо это уже та инерция, на которую не распространяется контроль американского внешнеполитического ведомства», — подчеркнула представитель МИД.

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Соловьева Екатерина

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