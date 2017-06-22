Михаил Осокин: В Госдуме не мебель надо менять

Уже ничего не удивляет – даже законы, которые принимают депутаты

Михаил Осокин – о том, почему россиян давно не удивляют законы, которые принимают депутаты Госдумы.

Модный ныне лозунг реновации проник и в Госдуму. Владимир Жириновский потребовал новое помещение для депутатов: «А реновация Госдумы когда будет?»

Мол, кресла под депутатами разваливаются, их здоровью угрожают пропитанные формальдегидом панели из ДСП.

Но вспоминается фраза из старого анекдота про плохой бордель: «Тут не мебель надо менять, а девочек». Главная проблема – не качество здания Госдумы, а качество депутатов.

Чем только они не удивляли россиян! Одни пели во время своих выступлений, другие совершали самые удивительные переходы из одной партии в другую. Например, когда образовалась фракция «Женщины России», туда записался и депутат Анатолий Гуськов – впрочем, через месяц его исключили «за систематическую неявку на собрания». Другой депутат запомнился тем, что поставил в кабинете надувную кровать – в Думу он приходил поспать.

А когда депутаты не спят, они скандалят, ссорят нас с соседями. Депутат Павел Шперов заявил о необходимости возвращения России «отторгнутых земель» – и упомянул Казахстан. И постоянно фонтанирует Виталий Милонов – сейчас он потребовал приравнять интимные товары к лекарствам. Так и представляешь: врачи выписывают рецепты на плетки и духи с феромонами.

И после всего этого уже ничего не удивляет – даже законы, которые принимают депутаты. По одному из них, например, можно заблокировать сайт, на котором выложен роман Толстого «Анна Каренина», ведь там объясняется, как покончить с собой [Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru]...

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