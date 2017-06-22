Чиновники и депутаты из списка Forbes вместе заработали 35 млрд

Forbes опубликовал список из 50 самых хорошо зарабатывающих российских чиновников и парламентариев.

Новый список Forbes возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний, чья семья в прошлом году заработала 2,8 миллиарда рублей.

Бредний владеет группой компаний «Титан», куда входят одноимённая розничная сеть, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр. «В собственности Бреднего и его супруги более 20 земельных участков, 5 жилых домов (из них 2 в Таиланде), автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки», – сообщает издание.

Вторую строчку рейтинга занял член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарёв с годовым семейным доходом в 2,6 миллиарда рублей. «В автопарке Пономарёва Porsche Cayenne Turbo, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21», – пишет Forbes.

На третьем месте оказался президент республики Татарстан и председатель совета директоров нефтяной компании «Транснефть» Рустам Минниханов (2,3 миллиарда рублей). «Супруга Гульсина Минниханова – предприниматель, владеет спа-комплексом Luciano и отелем Luciano в Казани», – отмечает Forbes.

Каждый четвёртый участник рейтинга – это депутат Госдумы. 42 из них входят в «Единую Россию», трое – в КПРФ.

Общий семейный доход участников рейтинга за 2016 год составил более 35 миллиардов рублей.