У Бикова и Боброва срывает "башню Кремля"

Энергетические магнаты пытаются с помощью УРА.ру одновременно обслужить и Навального, и одну из кремлевских групп.

Артем Биков и Алексей Бобров, владеющие информационным ресурсом УРА.ру, судя по всему, пытаются совместить сразу два противоположных вектора — поддерживать проамериканскую оппозицию в лице Алексея Навального-ФБК и обслуживать сиюминутные заказы одной из «башен Кремля».

Ставки сделаны

Если проанализировать последние материалы УРА.ру, напрашивается вывод, что его владельцы — энергетические олигархи Артем Биков и Алексей Бобров — превратили сайт в запасной рупор Навального. Фактически Ура.ру становится зеркальной версией информационных ресурсов оппозиционера и его Фонда борьбы с коррупцией.

То, как редакция освещала прямую линию Владимира Путина — это вообще фактически чистосердечное признание, что энергетические олигархи больше не делают ставку только на Кремль и на губернаторов. В ситуации, когда Москва напрямую потребовала снизить тарифы в Курганской области, где всплыли старые дела о нечестной приватизации энергетических активов, Артем Биков и Алексей Бобров, очевидно, приняли решение диверсифицировать свои политические ставки.

Энергетическим магнатам ведь на самом деле все равно, каких политиков и партии поддерживать. Они готовы сделать ставку хоть на Навального, хоть на Ходорковского, если это поможет повысить тарифы для населения и даст возможность скупить новые стратегические активы в энергетике по дешевке. И, разумеется, поможет защитить от таких ситуаций, как в Курганской области, где олигархи взвинтили энерготарифы, что вызвало массу возмущения, а премьер Дмитрий Медведев с помощью постановления правительства с 1 июля 2017 года принудительно снизил их в регионе примерно на 15%.

Политические ставки энергоолигархов (в данном случае, на Навальный & Co) — это производная от экономических интересов Артема Бикова и Алексея Боброва, задел на перспективу. Если федеральная власть потребует от олигархов еще раз снизить тарифы, например, в Екатеринбурге или Кургане, можно будет попросить Навального в ответ начать уличные митинги. Естественно, никто не будет объяснять людям, что на самом деле организаторы выступают за повышение тарифов. На словах оппозиция будет митинговать под лозунгом борьбы с коррупцией, а на деле Биков и Бобров получат возможность требовать от мэров и губернаторов нового повышения тарифов на тепло и свет.

Кто там берегов не видит

Яркий пример — материалы, посвященные прямой линии Владимира Путина, в которых популярный ресурс УРА.ру позволил выходить себе «за рамки». Квинтэссенцией стала издевательская фотожаба на замглавы АП и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «А часы за 30 миллионов носить не больно» — так редакция отреагировала на заголовок УРА.ру под названием «Пескову больно читать просьбы россиян к Путину». Хотя, если прочитать прямую речь, сам Песков выразился совершенно в другом смысле — он имел в виду, что многие просьбы к президенту должны решать региональные власти. Впрочем, идея авторов заключалась не в том, чтобы рассказать правду, а в том, чтобы вызвать негативную реакцию у россиян. И комментарии читателей показывают, что задумка сработала. «Больно читать? Всего лишь читать? А нам живется в этом всем как? Если вам больно читать», — такими словами, к примеру, отреагировал на новость читатель под ником Костик.

Вот еще новости в подобном стиле, которые появились на Ура.ру в последние дни:

- «Песков прокомментировал продажу часов Путина»;

- «Песков попросил дочь не писать о нем в соцсетях после поста о главном воре страны».

При этом новость о продаже часов Путина рассказывает, что вся эта история на самом деле — фальшивка от начала и до конца.

«Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения о продаже президентских часов Patek Philippe. «Это фейк», — вот как выглядит прямая цитата Дмитрия Пескова на самом деле. Но авторы заголовка сознательно создают у читателей впечатление, будто президент РФ действительно выставил на аукцион свои часы стоимостью более миллиона долларов США. Дальше включается стандартная пропагандистская связка, запатентованная Навальным и его соратниками «во власти одни воры — власть только ворует — понятно, что часы за миллион долларов может купить только казнокрад — все на Майдан!»

Что касается новости о дочери пресс-секретаря и замглавы АП, то сайт напомнил, как Елизавета Пескова в своем блоге в Instagram назвала себя дочерью «главного вора и миллиардера страны», пояснив, что ее замучила совесть. Хотя все СМИ, которые объективно рассказывали об этом посте Елизаветы, с самого начала поясняли читателям, что на самом деле девушка просто написала юмористический текст, не имеющий отношения к реальности.

Срывает башню?

Подтекст наездов на Пескова заключается в том, что Биков и Бобров сейчас находятся в процессе выбора, на какую из «башен Кремля» стоит работать. Например, заместитель редактора УРА.ру Михаил Вьюгин активно рассказывает всему Екатеринбургу, как его приглашают на планерки к Алексею Громову (курирует в АП печатные СМИ и ТВ). Если это действительно так, тогда понятны нападки УРА.ру на Пескова — одна «башня Кремля» «клюет» своего конкурента, используя для этого дружественный медиа-ресурс.

В общем, все четче прорисовывается версия, что разные группы влияния / «башни Кремля» используют медиа-ресурс Бикова и Боброва для выяснения отношений между собой. Правда, анализ показывает, что отношения разных политических кланов развиваются циклично — от накала страстей к компромиссу. Поэтому «башни Кремля» всегда договорятся между собой — хотя бы потому, что они всегда демонстрировали умение договариваться, все-таки одно дело делают.

Здесь к месту вспомнить старую поговорку «когда паны дерутся, у холопов чубы трещат». Топ-игроки обязательно договорятся между собой, а вот отвечать за «наезды» и обиды обычно доводится исполнителям. В данном случае Биков и Бобров замахнулись, что называется, не по чину. Тем более что ситуация, когда о том, как надо жить честно, поучают специалисты по теневой приватизации с уголовными расследованиями «на хвосте», выглядит совсем уж вопиюще. Поэтому стоит ожидать, что медиа-эскападами олигархов заинтересуются правоохранители.

Какими бы ни были отношения между Громовым и Песковым, Володиным и Сурковым, у чиновников и политиков есть собственная корпоративная солидарность. А настолько открытые нападки на пресс-секретаря президента большая часть политической элиты воспринимает в ключе «наших бьют», расценивая это как дерзкий вызов всему Кремлю, а не веселый стеб над персонально Песковым.