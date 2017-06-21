Политика
17:29, 21 Июня 2017 Версия для печати

Стоун отказался верить версии о поддельном видео от Путина

Режиссёр фильма «Интервью с Путиным» Оливер Стоун не поверил, что президент РФ его обманул.

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент РФ Владимир Путин показал американскому режиссёру Оливеру Стоуну видео того, как работает российская авиации в Сирии. Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Путин в действительности показал Стоуны кадры атаки американского вертолёта в Афганистане.

«Блогеры говорят то, блогеры говорят это <...> Зачем бы он стал фальсифицировать?» – заявил Оливер Стоун RT по поводу якобы поддельного видео. По словам американца, Москва вносит колоссальный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что видео, показанное Путиным американскому режиссёру, сняли работники Министерства обороны РФ. Путин показал Стоуну эти кадры со смартфона одного из сотрудников, «обеспечивающих работу президента», отметил Песков.

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