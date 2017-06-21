Политика
Источник: Сайт МИД России
18:01, 21 Июня 2017 Версия для печати

РФ прекратила диалог с США по "раздражителям" из-за новых санкций

Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении двусторонних консультаций с США после новых санкций.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти США ввели новые санкции в отношении России. Большинство сенаторов высказались за принятие законопроекта о расширении санкций, однако в Белом доме выразили беспокойство, поскольку такая политика может помешать нормализации отношений с Россией. В итоге представители Республиканской партии в Конгрессе притормозили голосование по санкциям.

На сайте российского МИДа появилось заявление замглавы ведомства Сергея Рябкова о том, что Россия больше не будет консультироваться со Штатами по накопившимся в отношениях между странами «раздражителям».

«После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность», — заявил Рябков.

Кроме того, замминистра вспомнил о визите в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко, который прошел накануне. По мнению Рябкова, решение о расширении санкций против РФ стало для украинского лидера «политическим подарком».

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