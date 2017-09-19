18% россиян готовы голосовать за выдуманного ставленника Путина

18% россиян готовы проголосовать на несуществующего политика, которого будто бы поддержал Владимир Путин.

«Ведомости» пишут, что в августе «Левада-Центр» провёл эксперимент, спросив граждан о их готовности проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семёнова, которого якобы поддержал Владимир Путин.

18% опрошенных заявили о своей готовности отдать свой голос за Андрея Семёнова на выборах в 2018 году. 15% граждан ничего не слышали об этом политике, но согласны за него голосовать. 11% россиян ответили, что они слышали о поддержке Семёнова президентом Путиным. Две трети респондентов отказались голосовать за этого кандидата.

Социолог «Левада-Центра» Карина Пипия объяснила цель эксперимента с вопросом-ловушкой: «Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян».

По её словам, граждане, которые заявили о том, что они слышали об Андрее Семёнове, не обязательно намеренно врут: «Возможно, они не интересуются политикой либо дают социально одобряемый ответ».