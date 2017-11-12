Жители обрушившегося дома в Ижевске начали оценку ущерба в квартирах

Жителей первого подъезда частично обрушившегося из-за взрыва газа дома в Ижевске начали запускать в собственные квартиры.

Как ранее писал Sobesednik.ru, задержанный после взрыва в 9-этажном доме в Удмуртии житель заявил, что голоса приказали ему отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя, чтобы убить соседей.

По информации РИА «Новости», жителям первого подъезда обрушившегося дома разрешили вернуться в свои квартиры. Вместе с ними проводят оценку ущерба от взрыва и представители местной администрации, а также управляющая компания и газовики.

Подчеркивается, что в трех подъездах дома уже подали холодную и горячую воду, восстановлено электричество и отопление.