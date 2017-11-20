Выигравшего в лотерею ставропольца пригласили в Москву за 100 млн рублей

Купленный в киоске за 100 рублей лотерейный билет сделал жителя Ставропольского края мультимиллионером.

Как передает Life, ставрополец выиграл в лотерею «Столото» 100 миллионов рублей. Уточняется, что мужчина приобрел выигрышный билет в обычном киоске по цене 100 рублей.

Сейчас организаторы розыгрыша попросили жителя Ставропольского края приехать в Москву для получения своего состояния. Согласно российскому законодательству, лотерейный выигрыш ожидает своего обладателя в течение трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 63-летняя пенсионерка из Воронежской области стала обладательницей полумиллиардного джекпота.