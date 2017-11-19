Выигравшая 500 млн в лото пенсионерка не решила, как потратит деньги

Рекордный джекпот в полмиллиарда рублей в лото выиграла пенсионерка из Воронежской области.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что «Почта России» начала поиск жителя Воронежской области, который выиграл в лотерею 506 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба «Столото», победителем оказалась пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова. Она объяснила, что обычно результаты проверяет сама, но в этот раз доверила проверить внучке. Та же сказала, что женщина не выиграла. Поэтому ее семья не придала значения новостям о поиске победителя-рекордсмена.

Затем билет все же решила перепроверить дочь победительницы, Екатерина. «Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", — мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — рассказала она.

Отмечается, что победительница еще не решила, как потратит выигранные деньги, но собирается отдать часть выигрыша на благотворительность.