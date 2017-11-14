Врачи в Великом Новгороде массово увольняются из-за низких зарплат

Более 30 врачей и фельдшеров уволились со станций скорой помощи в Великом Новгороде из-за низких зарплат.

Как сообщает во вторник, 14 ноября, ОТР, вместо 20 бригад скорой помощи в Великом Новгороде дежурят всего 12. Врачи и фельдшеры увольняются из-за низких зарплат и высоких нагрузок и уезжают на работу в Москву или Санкт-Петербург.

Телеканал уточняет, что фельдшер получает 20 тысяч рублей в месяц, врач — 27 тысяч. Чтобы заработать больше, им приходится работать сверхурочно.

«Нет людей, нет кадров. Кадровая проблема сейчас в службе скорой медицинской помощи нашей станции и отделениях скорой помощи в области — Боровичи, Русса, — сказал телеканалу главврач Новгородской станции скорой медицинской помощи Андрей Федоров. — Люди уезжают в Петербург, в Москву на более высокие зарплаты, за которыми нам не угнаться».

О происходящем в городе медики написали в письме, которое направили губернатору области, Минздраву и президенту РФ. Отмечается, что руководители региона пока никак не комментируют ситуацию.