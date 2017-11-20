Вован и Лексус объяснили смысл пранков помощью РФ и разведкой

Пранкеры Вован и Лексус объяснили, зачем они устраивают телефонные розыгрыши.

В интервью «Парламентской газете» пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали о том, что они занимаются «гражданской разведкой».

На вопрос о том, не тяжело ли пранкерам обманывать людей, Вован ответил: «Иногда только таким образом можно получить необходимую информацию. Разведчики тоже обманывают. Мы же занимаемся гражданской разведкой».

Он добавил, что пранкеры не хотят навредить разыгрываемому или «перейти грань», так как это может испортить отношения России с другими странами.

«Вся наша деятельность в области политического пранка направлена на то, чтобы как-то помочь России на международной арене», — заключил Вован.

Лексус между тем отметил, что пранкеры никогда бы не стали звонить больным людям и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. «С ним, конечно же, было бы очень интересно поговорить, но мы боимся, что после этого по приказу северокорейского лидера сотрудников его аппарата, пропустивших наш звонок, приговорят к расстрелу», — объяснил пранкер.