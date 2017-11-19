Военных летчиков в училище Украины кормят тараканами и червями

В еде одного из военных училищ на Украине были найдены тараканы и черви.

Об этом в своем Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Уточняется, что проверка проходила в Харьковском Национальном университете Воздушных сил им. Кожедуба.

«Понимаю, что после следующих фото будет дикий шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — добавил Матиос.

На фотография, прикрепленных к сообщению, можно увидеть белого червя и таракана. Рапорты с жалобами на насекомых в еде написали уже 17 курсантов.

Проверка, по словам Матиоса, проходила в училище в рамках дела о хищении. Руководивший заведением генерал-майор и его заместитель подозреваются в растрате 2,4 млн гривен.