Водителям Архангельска запретят материться и громко слушать радио

20 сентября Архангельская городская дума утвердила новые правила поведения водителей и кондукторов общественного транспорта.

По информации ресурса Nation News, новые правила поведения в общественном транспорте, принятые депутатами городской думы Архангельска, призваны обеспечить безопасность, культуру и порядок предоставления услуг.

Документ запретит водителям нецензурно выражаться, пользоваться рациями во внеслужебных целях и громко слушать музыку. Кроме того, кондукторов обяжут помогать инвалидам и бесплатно провозить любое количество детей в возрасте до семи лет.

Уточняется, что для наглядности текст документа вывесят в салонах всех автобусов города. За нарушение новых правил предусмотрен штраф.