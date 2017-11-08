В ЮЗАО задержали пьяного москвича, сообщившего о бомбе в "Олимпийском"

На 34-летнего жителя столицы завели уголовное дело о ложном сообщении о взрывном устройстве в спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее Sobesednik.ru писал, что 7 ноября неизвестный заявил об угрозе взрыва в спортивном комплексе «Олимпийский», после чего из здания были эвакуированы почти 2 тысячи человек.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в результате проверки взрывного устройства обнаружено не было. Личность телефонного хулигана установили в кратчайшие сроки: звонившим оказался 34-летний житель столицы, находящийся в момент сообщения о бомбе в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала злоумышленника в квартире на улице Адмирала Лазарева в районе Южное Бутово ЮЗАО столицы.

Кроме того, уточняется что против нарушителя возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, фигурант находится под подпиской о невыезде.