Для борьбы с нелегалами В РФ могут ввести дактилоскопию для иностранцев

«Единая Россия» предложила Госдуме рассмотреть возможность дактилоскопической регистрации для всех въезжающих в РФ иностранцев.

Как сообщает РИА «Новости», первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия») рассказал о подготовке инициативы, согласно которой всех въезжающих на территорию РФ иностранцев могут начать регистрировать по отпечаткам пальцев.

По словам депутата, «это позволит не допустить повторный въезд на территорию нашей страны тех лиц, которые незаконного поменяли документы» и которым, соответственно, въезд в РФ уже запрещён.