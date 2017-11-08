В Приамурье нашли тело главы поселка со следами насильственной смерти

Труп главы поселка Новобурейский, пропавшего шесть дней назад, обнаружили во время поисков в Амурской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 10 спасателей и 2 кинологических расчета были отправлены на поиски пропавшего 2 ноября 39-летнего чиновника в Амурской области. Кроме того, его сгоревший автомобиль был найден 3 ноября на федеральной трассе «Амур», в связи с чем СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Как сообщает РИА «Новости», 6 ноября обнаружили труп главы поселка Новобурейский. Уточняется, что на теле чиновника присутствуют следы насильственной смерти, однако следователи и полиция информацию о гибели пропавшего пока не комментируют.