В Петербурге проверят школу, где учениц заставляли мыть туалет

Прокуратура Петербурга проверит спортивную школу из-за появившейся информации о принуждении учениц вымыть туалет.

По информации «Новой газеты», шестерых учениц спортивной школы в Петербурге заставили отмывать туалет. Несмотря на возражение учениц, что испачкали его не они, заведующая отделением художественной гимнастики в школе отправила их в уборную. Юрист школы, увидев происходящее, остановила девочек.

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Светлана Агипова заявила, что к ней обращались родители этих девочек. Агипова сообщила, что одна из учениц после этого «наказания» заразилась кишечной инфекцией. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что по данному вопросу будет проведена проверка школы олимпийского резерва № 1.