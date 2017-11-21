В Нижнем Новгороде жильцы домов жалуются на затянувшийся ремонт фасада

Домоуправляющая компания в Нижнем Новгороде заявила о неспособности завершить ремонт фасада трех домов за свой счет.

Об этом сообщает ОТР. По словам генерального директора Домоуправляющей компании Ленинского района Нижнего Новгорода Владимира Петрухова, организация не в силах закончить ремонт домов за свой счет, поэтому предлагает собрать деньги на завершение работ с жителей дома: «Покраска фасадов для пятиэтажки стоит около двух миллионов. Это очень дорогостоящие работы. За счет денег, которые в рамках текущего ремонта, это сделать нельзя. Поэтому мы выходим к жителям с инициативой начать дополнительные сборы».

Однако жильцы дома раскритиковали эту инициативу. Одна из жительниц города, ремонт дома которой не был доведен до конца, высказала свое возмущение этой ситуацией. Она привела сумму размером в 1600 рублей, которую, видимо, в управляющей компании планируют собрать с каждого жильца этих домов. Женщина заявила, что такая сумма для нее слишком существенная, чтобы отдавать ее на ремонт дома.

Ремонт этих домов в Нижнем Новгороде начался летом 2017 года. В ходе его были покрашены подъезды, замазаны трещины на фасаде, на чем ремонт закончился. В компании заявили, что на большее у них нет средств.