Трамп призвал отключить интернет после взрыва в метро Лондона

Дональд Трамп предложил отключить интернет, чтобы помешать террористам вербовать союзников.

Как ранее писал Sobesednik.ru, английская полиция назвала взрыв на станции «Парсонс-Грин» в лондонской подземке терактом, а расследование ЧП перешло в руки контртеррористического подразделения.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на сообщения об инциденте в Лондоне призывом отключить интернет. По словам Трампа, именно сеть становится главным инструментом вербовки новых террористов.

«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше», — написал президент США в своем Twitter.