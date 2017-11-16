СМИ: Патриарх Кирилл недоволен большими амбициями "духовника Путина"

В четверг, 16 ноября, российские СМИ написали о конфликте между патриархом Кириллом и епископом Тихоном Шевкуновым.

О конфликте между двумя священнослужителями сообщает «Дождь» со ссылкой на чиновников и знакомых Шевкунова. Телеканал напоминает, что российские СМИ называют Тихона Шевкунова «духовником президента РФ Владимира Путина».

По данным канала, патриарх Кирилл недоволен амбициями Шевкунова и его близостью к президенту. Кроме того, отмечается, что Шевкунову «регулярно достается» от патриарха за свои высказывания даже в том случае, если епископ выражает ультраконсервативные суждения. Собеседник канала добавил, что похожая ситуация сложилась с фильмом Алексея Учителя «Матильда».

«Церковь быстро поняла, что нужно быть подальше от этой темы, потому что события стали разворачиваться по плохому сценарию. А Шевкунов скорее соглашался с [депутатом Госдумы Наталье] Поклонской», — сказал источник, близкий к Кремлю.

Высокопоставленный федеральный чиновник рассказал каналу о том, что Кремль сталкивается с проблемами, когда пытается организовать мероприятия с участием Путина, патриарха и Шевкунова. «Патриарх пытался добиться того, чтобы Шевкунов в мероприятиях не участвовал», — говорит источник.