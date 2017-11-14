СМИ назвали имя нового главного онколога Минздрава

Андрей Каприн может стать главным внештатным онкологом Минздрава после увольнения Михаила Давыдова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что, по данным российских СМИ, Михаил Давыдов покинет пост главного внештатного онколога Минздрава. Кроме того, он может уйти с поста директора Российского онкоцентра им. Блохина.

Во вторник, 14 ноября, RNS со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает о том, что место Давыдова может занять директор Московского Научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Каприн.

«Наиболее вероятная кандидатура на пост главного внештатного онколога Минздрава России — Андрей Каприн», — сообщил источник.

Официального подтверждения информации пока нет.