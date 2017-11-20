СМИ нашли у берега США "корабль-призрак" из РФ с крысами-каннибалами

Британские СМИ рассказали о найденном у берега Калифорнии пропавшем в 2013 году лайнере «Любовь Орлова».

Как сообщает РИА «Новости», о том, что у берегов Калифорнии появился остов корабля, который может быть пропавшем российским лайнером «Любовь Орлова», сообщили сразу три британских издания — Mirror, Daily Mail, The Sun.

Издания в своих статьях привели цитаты экспертов из документального фильма канала Science Channel. Одни из них отметили, что остов по размеру совпадает с «Любовью Орловой», другие подчеркнули, что остов — бетонный, а советское судно было построено преимущественно из металла.

Издания также упоминают версию, согласно которой облом принадлежат заброшенному в 1930-ые годы танкеру, который мафия использовала в качестве нелегального казино, борделя или бара.

Daily Mail добавляет, что на корабле могут жить крысы-каннибалы. «Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей», — говорит издание.

Напомним, лайнер «Любовь Орлова» пропал в 2013 году, когда его везли на продажу в Доминиканскую республику. Трос, который связывал его с другим кораблем, лопнул во время шторма. Эксперты полагают, что «Любовь Орлову» начало относить к Британии, однако береговые службы не нашли судно.