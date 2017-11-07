Россиянина арестовали в Эстонии по подозрению в работе на ФСБ

В Эстонии арестовали гражданина РФ, подозреваемого в подготовке киберпреступления против госучреждений по заданию ФСБ.

Эстонская газета Postimees сообщает, что 6 ноября Харьюский уездный суд арестовал гражданина России, которого подозревают в работе на ФСБ. Его задержали на Нарвском пограничном пункте при попытке выехать из Эстонии в Россию.

По версии следствия, «агент ФСБ» планировал совершить «ненасильственные действия, направленные против Эстонской республики», и готовил «компьютерное преступление». За эти преступления его могут лишить свободы на 17 лет.

Между тем государственный прокурор Инна Омблер сказала, что россиян действовал непродолжительное время и не успел нанести ущерб. Другие подробности дела она сообщать отказалась.