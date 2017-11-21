Роскомнадзор планирует проверить Facebook в 2018 году

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено проверить деятельность Facebook в России.

Об этом сообщает РИА «Новости». Александр Жаров отметил, что проверка социальной сети на соответствие законодательству РФ состоится, несмотря на запланированную встречу с представителями Facebook. Глава Роскомнадзора сообщил, что встреча с представителями социальной сети должна состояться в конце 2017 — в начале 2018 года.

Ранее глава Роскомнадзора предупреждал руководство Facebook, что его ведомство заблокирует социальную сеть в России в случае нарушения российского законодательства, в частности закона о хранении персональных данных. По словам Жарова, в Facebook осведомлены о позиции Роскомнадзора и обещают, что варианты исполнения требований ведомства будут изучены.