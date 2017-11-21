Рамзан Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает нужным передать останки Сталина Грузии для освобождения России от «сталинского духа».

Об этом Кадыров заявил в интервью «Интерфаксу». По мнению главы Чеченской республики, передача останков диктатора его родине будет проявлением доброй воли: «Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».

Также Рамзан Кадыров высказался на тему увековечения памяти Никиты Хрущева. Глава Чечни уверен, что вклад Хрущева в развитие Чечни и Ингушетии незаслуженно игнорируется: «Меня тоже некоторые отговаривали от идеи воздать ему дань памяти в Чечне. Говорили, что он ничего лично не сделал для торжества справедливости, якобы "наступили другие времена", "оказывало давление мировое сообщество" и тому подобное. Я с этим не согласен. Он внес огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей».