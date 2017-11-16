Полиция пришла с проверкой в редакцию "Новой газеты"

В четверг, 16 ноября, в редакцию «Новой газеты» пришли сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО Москвы.

О визите полицейских сообщает «Новая» на своем сайте. В заметке сказано, что полицейские пришли с внезапной проверкой. Их интересуют вопросы трудоустройства в издании иностранных граждан.

Редакция связывает проверку с журналистом Али Ферузом, являющимся гражданином Узбекистана. В заметке подчеркивается, что Феруз не был официально оформлен в «Новой газете», так как не имел необходимых документов, «но нарушения закона в этом нет».

Кроме того, «Новая» обратила внимание на то, что телеканал «РЕН ТВ» сообщил о проверке в редакции раньше, чем в здание пришли полицейские.

«Интересно, что новость об этом опередила саму проверку: полицейские на тот момент еще даже не попали в здание, — сказано в сообщении газеты. — Мы опровергаем и сведения телеканала о том, что к редакции "подъехали два автобуса, около двух десятков полицейских зашли…" Полицейских — в разы меньше, вместо автобусов — "ГАЗель"».