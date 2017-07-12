Почему выходцы из СНГ возвращаются в Россию?

600 тысяч граждан вернулись в Россию по государственной программе переселения.

С 2007 года в Россию вернулось почти 600 тысяч граждан, наибольшее число — после 2012 года. Переселение ведется по государственной программе содействия соотечественникам.

— Когда все только начиналось 14 лет назад, перед нами была огромная бюрократическая задача, — говорит Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. — Впоследствии узкие места в программе были расширены, проблемы разрешены — любой механизм должен быть обкатан, и на это требуется время.

Тогда российская сторона должна была предоставить переселенцу жилье, работу и деньги на переезд. С работой были сложно, вакансия в любой момент могла быть заполнена. Переселялись в первую очередь этнические русские, а также те, кто долгое время учился или жил в России.

По словам Журавлева, переезжали в основном люди рабочих специальностей, но и специалисты тоже:

— В основном Центральная Азия и Армения, в меньшей степени Казахстан — там уровень жизни был повыше и национальные отношения помягче, — говорит эксперт.

Переселенцев, по мнению специалиста, привлекает более высокий уровень жизни, для русских — возможность делать карьеру, для наиболее амбициозных — шанс впоследствии перебраться в Европу. Сейчас большинство переселенцев — соотечественники с Украины: в 2016 году они получили рекордное число паспортов.