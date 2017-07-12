По данным соцопроса, 76 % респондентов сочли нужной работу школьных психологов

По данным опроса ВЦИОМ, 76 % респондентов считают необходимой работу школьных психологов.

Участниками социологического опроса стали 1200 человек. Подавляющее большинство респондентов сочли должность психолога в школьном штате необходимой. Мотивируют они свою точку зрения тем, что в учебных заведениях участились преступления, приводя в пример стрельбу в Ивантеевке.

Однако 21 % опрошенных не видит в школьных психологах необходимости, считая, что их работа не сможет предотвратить такие случаи. Оставшийся процент респондентов не смог определиться с ответом.

Напомним, что после случая в Ивантеевке, где девятиклассник совершил вооруженное нападение на учителя и школьников, министр образования Ольга Васильева выступила с инициативой вернуть ставки психологов в школы.