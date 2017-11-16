Петр Павленский объявил о сухой голодовке в тюрьме

Заключенный под стражу за поджог дверей Банка Франции Петр Павленский объявил о сухой голодовке.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на страницу соратницы Павленского Оксаны Шалыгиной в Facebook, где было опубликовано послание художника. В нем Петр Павленский сообщает, что 10 дней проводит сухую голодовку в знак протеста против закрытых судебных процессов. По мнению акциониста, такой способ проведения суда является недопустимым, поскольку в случае Павленского принимается решение о лишении свободы человека, которое может «оказаться судьбоносным».

Павленский назвал ситуацию с судами во Франции «совершенно дикой», потому что все предыдущие суды с его участием проходили в открытом режиме. Художник объявил, что намерен бороться с этим фактом.