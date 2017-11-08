Пескова попросили оценить решение Романовой об отъезде из РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать отъезд из России Ольги Романовой.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава организации «Русь сидящая», журналист Ольга Романова переехала в Германию после того, как сотрудник ФСИН обвинил её в хищении бюджетных средств, выделенных на чтение лекций для заключённых и их родственников.

«Я не обладаю никакой информацией по этому случаю, поэтому не стал бы давать какие-то оценки», – цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс». По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, подобные вопросы не следует «выносить на уровень президента».