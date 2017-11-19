На памятник Александру III поместили фразу военного министра

В воскресенье, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин открыл памятник Александру III в Ялте.

Открытие памятника Александру III прошло в парке Ливадийского дворца в Ялте. Памятник представляет собой четырехметровый монумент из бронзы. Александр III изображен сидящем в военной форме, опираясь на меч. Позади фигуры императора находится стела с двуглавым орлом, на рельефе которой изображены достижения Александра III, а также выдающиеся деятели его времени.

Между тем радиостанция «Эхо Москвы» увидела на рельефе некоторые фактические ошибки. Так, например, на стеле изображен писатель Федор Достоевский, который умер еще до убийства Александра II. Транссибирская магистраль, которая также изображена на рельефе, начала создаваться только за три года до смерти Александра III и была достроена к 1916 году.

На рельефе можно увидеть изображение двух музеев: Третьяковской галереи и Исторического музея. Однако, как отмечает «Эхо», годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год (правление Александра II), а изображенный на стеле фасад был возведен в 1900-1903 годах, при правлении Николая II. Исторический музей был основан в 1872 году указом Александра II.

На радиостанции заметили еще две ошибки. На рельефе как выдающиеся деятели эпохи Александра III изображены Николай Пржевальский и Дмитрий Менделеев. Однако Пржевальский большую часть своих путешествий совершил при Александре II. При нем же Менделеев открыл периодический закон.

Кроме того, на самом памятнике царю выгравирована надпись: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Несмотря на то, что ее часто приписывают императору, сказана она была военным министром того времени Петром Ванновским.