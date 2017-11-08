На бухгалтера под Москвой завели дело о мошенничестве на 10 млн рублей

В Талдомском районе Подмосковья задержали 41-летнюю бухгалтера муниципального учреждения по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», предполагается, что задержанная 41-летняя жительница Талдомского района Московской области, являясь главным бухгалтером муниципального учреждения в поселке Запрудня, ежемесячно совершала кражу денежных средств со счета организации. По информации ресурса, общая сумма похищенных средств составила более 10 млн рублей.

В данный момент полиция задержала подозреваемую, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. По данной статье, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.