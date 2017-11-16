Минсельхоз предложил разрешить молоко с синим оттенком

Синеватый оттенок может стать официально допустимым у восстановленного молока.

Как сообщает в четверг, 16 ноября, «Известия», Минсельхоз направил в Евразийскую экономическую комиссию поправки в регламент «О безопасности молока и молочной продукции», согласно которым восстановленное молоко сможет иметь синий оттенок.

Уточняется, что восстановленное молоко производится из сухого молока и воды. Из-за процесса обезжиривания жидкость принимает синий оттенок.

Издание отмечает, что новые правила могут помочь производителям, которые испытывают проблемы при продаже восстановленного молока и вынуждены использовать наименование «молочный напиток».