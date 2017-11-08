Минфин хочет создать единую базу автовладельцев по страховым договорам

Министерство финансов РФ подготовило поправки в закон «Об организации страхового дела» для защиты автовладельцев от аферистов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», предложенные Минфином поправки предполагают создание единой базы автовладельцев в России, целью которой станет определение стоимости страхового полиса, а также борьба с мошенниками.

Предполагается, что в базу в обязательном порядке будут вноситься договоры КАСКО и страхования ответственности автовладельца.

«Со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», — подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс.

Возможность пользоваться базой бесплатно получат сам Минфин, суды и правоохранительные органы. А отвечать за нее будет Российский союз автостраховщиков.

При этом подчеркивается, что при передаче данных в базу согласие граждан на их обработку не потребуется.