Медведеву предложили улучшить российское право за счет искусственного интеллекта

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложили внедрить искусственный интеллект в российское право.

Идею главы проектного офиса Правительства РФ Андрея Слепнева приводит «Коммерсант». По его мнению, нынешнее состояние российского права влияет на состояние экономики страны: «Несовершенство российской правовой и судебной системы является одним из основных препятствий для инвестиций и развития российской экономики».

Главными проблемами судебной системы в России Слепнев считает неодназначную трактовку законов, растянутые сроки рассмотрения дел и коррупцию. Глава проектного кабинета Правительства считает, что традиционные методы не смогут улучшить нынешнюю ситуацию в российском правовом поле, поэтому необходимо в систему привлекать технологии, а именно искусственный интеллект. Одним из этапов совершествования системы должно стать создание «электронных кодексов», а следующей стадией этого проекта станет внедрение автоматизированной системы поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта.