Маршруты наземного транспорта в Москве приблизят к жилым домам

Маршруты движения московского наземного транспорта будут изменены. Сделают это в интересах программы реновации.

Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на конференции «Новая повестка развития российских городов», стоянки такси, а также остановки наземного общественного транспорта максимально приблизят к жилым новостройкам.

Левкин добавил, что в единый колл-центр Стройкомплекса Москвы уже поступило более 10 тысяч звонков, из которых почти две тысячи связаны с программой реновации.

Москвичи обращались в департамент градостроительства и с письменными обращениями. По теме реновации таких набралось около 15 тысяч. В числе самых популярных — вопросы, уточняющие причины непопадание того или иного дома в программу.