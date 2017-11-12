Кузнецова проверит ситуацию с изъятием дочери у россиянки в Финляндии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и МИД России отреагировали на изъятие у россиянки дочери.

Ранее Sobesednik.ru писал, что у гражданки России, проживающей в Финляндии с мужем, забрали и передали в приемную семью 12-летнюю дочь, поскольку россиянка якобы «шлепнула ее футболкой».

Как сообщает РИА «Новости», детский омбудсмен Анна Кузнецова решила заняться данной ситуацией.

По информации агентства, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка и МИД собираются направить соответствующий запрос в генконсульство России в Финляндии.

«Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии», — приводит агентство слова представителя аппарата детского омбудсмена.