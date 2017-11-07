Компания подала в ЕСПЧ жалобу на РФ из-за сноса самостроя

ООО «Созидание» подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за «ночи длинных ковшей».

Компания «Созидание» обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Россиию из-за того, что одно из принадлежащих ей зданий было снесено во время «ночи длинных ковшей». Об иске «Интерфаксу» рассказал адвокат компании Рубен Маркарьян.

«Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "Созидание" против России о неправомерном сносе объекта недвижимости в "ночь длинных ковшей" 9 февраля 2016 года», — отметил он.

Агентство подчеркивает, что это первый иск, поданный в ЕСПЧ из-за сноса самостроя.

Маркарьян добавил, что иск основан на принципах защиты права собственности от произвола.

«В случае с ООО "Созидание" право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», — заключил адвокат.